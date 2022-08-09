IKEA на следующей неделе закроет распродажу остатков товара перед выходом из РФ

Шведский ритейлер IKEA завершит распродажу мебели перед выходом из РФ 15 августа.

Об этом говорится в сообщении на российском сайте ритейлера.

"15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса.

Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время", – заявили в IKEA.

IKEA 5 июля запустила на своем российском сайте распродажу оставшихся на ее складах товаров для дома.

"Пользователи почти сразу начали жаловаться на сбои в работе онлайн-магазина: проблемы возникали при попытке войти в свой аккаунт и наполнить корзину.

Вечером 7 июля онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась, но покупатели столкнулись с перегрузкой сайта. На следующий день компания сообщила, что продажа будет открыта "после выходных", 11 июля, но и в этот день сайт ритейлера оказался недоступным для покупателей. 18 июля на сайте IKEA появилось сообщение, что время онлайн-покупок ограничено до 10-15 минут", – пишет Forbes Russia.

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Сейчас на сайте IKEA для оформления заказа нужно дождаться своей очереди.

"Время ожидания может занять как несколько минут, так и больше часа. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщалось, что мебельный гигант IKEA, продающий свои четыре завода в России и сокращающий штат работников, начнет распродавать оставшиеся на российских складах товары.

Экономическая правда