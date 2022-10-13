IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников
Четверг, 13 октября 2022, 16:20 -
После прекращения деятельности в РФ IKEA сократила 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников.
Об этом заявил исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами, Эспер Бродин в комментарии AFP.
При этом IKEA отчиталась о 6% росте продаж.
Отмечается, что IKEA прекратила розничную торговлю в России в марте и уже "простилась" с примерно 10 000 из 12 000 своих сотрудников в России.
Напомним:
Шведский ритейлер IKEA решил ликвидировать свою "дочку", управляющую магазинами сети в России.
Шведский ритейлер IKEA завершил распродажу мебели перед выходом из РФ 15 августа.
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Сообщалось, что мебельный гигант IKEA, продающий свои четыре завода в России и сокращающий штат работников, начнет распродавать оставшиеся на российских складах товары.
Экономическая правда