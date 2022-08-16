IKEA решила ликвидировать свою российскую "дочку"
Шведский ритейлер IKEA решил ликвидировать свою "дочку", управляющую магазинами сети в России.
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные системы СПАРК.
Отмечается, что заявление о ликвидации ООО "Икеа дом" подано 15 августа, соответствующие документы будут готовы 23-го.
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования уведомления о ликвидации.
Заявление о ликвидации подала компания Ingka Holding Europe, являющаяся холдинговой структурой IKEA.
IKEA имеет в России 14 магазинов в торговых центрах "Мега", а также несколько магазинов городского формата "IКЕА Сити" и дизайн-студий.
Также есть четыре фабрики: в Подмосковье (Есипово), Ленинградской и Кировской областях (в Тихвине и Красной Поляне соответственно) и в Великом Новгороде. Выручка ООО "Икеа Дом" в 2021 году составила 157,3 млрд рублей, что на 27,8% больше, чем годом ранее (123,1 млрд рублей).
Напомним:
Шведский ритейлер IKEA завершил распродажу мебели перед выходом из РФ 15 августа.
Сообщалось, что мебельный гигант IKEA, продающий свои четыре завода в России и сокращающий штат работников, начнет распродавать оставшиеся на российских складах товары.
Экономическая правда