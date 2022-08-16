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Укр / Рус

IKEA решила ликвидировать свою российскую "дочку"

Вторник, 16 августа 2022, 12:47 - Алексей Павлыш

Шведский ритейлер IKEA решил ликвидировать свою "дочку", управляющую магазинами сети в России.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные системы СПАРК.

Отмечается, что заявление о ликвидации ООО "Икеа дом" подано 15 августа, соответствующие документы будут готовы 23-го.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования уведомления о ликвидации.

Заявление о ликвидации подала компания Ingka Holding Europe, являющаяся холдинговой структурой IKEA.

IKEA имеет в России 14 магазинов в торговых центрах "Мега", а также несколько магазинов городского формата "IКЕА Сити" и дизайн-студий.

Также есть четыре фабрики: в Подмосковье (Есипово), Ленинградской и Кировской областях (в Тихвине и Красной Поляне соответственно) и в Великом Новгороде. Выручка ООО "Икеа Дом" в 2021 году составила 157,3 млрд рублей, что на 27,8% больше, чем годом ранее (123,1 млрд рублей).

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Напомним:

Шведский ритейлер IKEA завершил распродажу мебели перед выходом из РФ 15 августа.

Сообщалось, что мебельный гигант IKEA, продающий свои четыре завода в России и сокращающий штат работников, начнет распродавать оставшиеся на российских складах товары.

Экономическая правда

IKEA Россия компании ритейл
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