H&M отчитался о резком падении прибыли: выход из России также на это повлиял

Акции Hennes & Mauritz AB (H&M) упали после того, как шведский ритейлер одежды заявил, что рост цен на энергию, фрахт и одежду почти уничтожил прибыль в прошлом квартале.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, операционная прибыль упала на 87% до 821 миллиарда крон (80 миллионов долларов США) за три месяца до ноября, что значительно превысило прогнозы аналитиков. Акции упали на 7,9%.

"Масштаб падения настолько велик, что инвесторы будут сомневаться в прогнозах генерального директора Хелены Хельмерссон относительно улучшения продаж и прибыльности", - заявил аналитик Jefferies Джеймс Гржинич.

Выход H&M из России и расходы, связанные с планом сокращения 1500 рабочих мест, также повлияли на прибыли.

Ритейлер все еще борется с высоким уровнем запасов, поскольку его прибыльность отстает от прибыльности конкурента - Zara.

H&M покупает большую долю одежды в Азии, чем конкурент, что является более дорогим, поскольку требует доставки на более длинные расстояния. Ритейлер заявил, что пытается перенести больше закупок в более близкие страны, чтобы уменьшить расходы.

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"В декабре и январе продажи вернулись к росту, увеличившись на 5% в течение ключевого праздничного периода после нулевого четвертого квартала.

Однако компания предупредила, что скидки в первом квартале несколько возрастают, а условия закупок все еще остаются очень негативными, с перспективами на улучшение только в конце года. H&M заявила, что решила не перекладывать всю инфляцию цен на одежду на потребителей, что также влияет на прибыльность", - пишет агентство.

Напомним:

Шведский ритейлер H&M, который работал в России с 2009 года, подтвердил закрытие всех российских магазинов.

Шведский ритейлер H&M Group объявил, что решил начать процесс сворачивания бизнеса в России.

Ритейлер H&M, заявивший о выходе из РФ, ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса.

В ноябре сообщалось, что шведский ритейлер H&M продолжает процесс прекращения деятельности в России - на данный момент более половины магазинов компании в стране закрыты навсегда, все магазины будут закрыты до конца года.