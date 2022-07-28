H&M виставив на продаж свій бізнес у Росії

Ритейлер H&M, який заявив про вихід із РФ, веде пошук покупця на російську частину бізнесу.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

За даними газти, потенційним покупцям пропонуються права оренди на близько 170 магазинів, розподільчий центр площею 57,7 тис кв. м та товарні запаси загальною вартістю $210 млн.

За словами джерела, знайомого з пропозицією, до виставлених на продаж активів входить портфель прав оренди на близько 170 магазинів у 65 містах РФ, з яких 40% діють до 2050 року, а 50% - до 2030–2050 років, розподільний центр площею 57,7 тис. кв м, а також запаси товарів на 30 тижнів оціночною вартістю $210 млн.

Джерело видання в галузі підтвердило, що отримало пропозицію про купівлю російської структури мережі в першій половині липня. У H&M до вечора середи коментар газеті не надали.

За словами джерела на ринку, пропозиції про купівлю російського бізнесу H&M, швидше за все, отримали найбільші російські fashion-рітейлери - Melon Fashion Group (більше 840 магазинів під брендами Zarina, Befree, Love Republic і Sela), група "Спортмайстер" ( більше 600 точок). У компаніях оперативно на запитання не змогли відповісти.

Експерти вважають, що відмова H&M від постачання своєї продукції в РФ робить продаж одному інтересанту практично неможливим завданням.

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Найімовірніше, прогнозують вони, компанія розпродаватиме товарні запаси і поступово пакетами продаватиме права оренди, наприклад, за форматами чи містами.

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