H&M закрыл свой последний магазин в России
Вторник, 6 декабря 2022, 17:21 -
Шведский ритейлер H&M, который работал в России с 2009 года, подтвердил закрытие всех российских магазинов.
Об этом сообщили российским СМИ в пресс-службе ритейлера.
"Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты", - заявили в H&M.
Напомним:
Шведский ритейлер H&M Group объявил, что решил начать процесс сворачивания бизнеса в России.
Ритейлер H&M, заявивший о выходе из РФ, ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса.
В ноябре сообщалось, что шведский ритейлер H&M продолжает процесс прекращения деятельности в России - на данный момент более половины магазинов компании в стране закрыты навсегда, все магазины будут закрыты до конца года.
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Экономическая правда