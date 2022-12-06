H&M закрыл свой последний магазин в России

Шведский ритейлер H&M, который работал в России с 2009 года, подтвердил закрытие всех российских магазинов.

Об этом сообщили российским СМИ в пресс-службе ритейлера.

"Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты", - заявили в H&M.

Напомним:

Шведский ритейлер H&M Group объявил, что решил начать процесс сворачивания бизнеса в России.

Ритейлер H&M, заявивший о выходе из РФ, ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса.

В ноябре сообщалось, что шведский ритейлер H&M продолжает процесс прекращения деятельности в России - на данный момент более половины магазинов компании в стране закрыты навсегда, все магазины будут закрыты до конца года.

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Экономическая правда