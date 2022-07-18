Ритейлер H&M оголосив, що йде з Росії

Шведський ритейлер H&M Group оголосив, що вирішив почати процес згортання бізнесу у Росії.

Про це йдеться у заяві компанії від 18 липня.

У H&M нагадали заяву від 2 березня про призупинення всіх продажів у РФ.

"Враховуючи поточні операційні виклики та непередбачуване майбутнє, компанія сьогодні оголошує, що вирішила розпочати процес згортання бізнесу в країні", - наголосили в H&M Group.

H&M Group працює в Росії з 2009 року.

"Компанія шкодує, що бізнес не може продовжуватися за нинішніх обставин і що внаслідок цього постраждало багато колег. Зараз основна увага зосереджена на тому, щоб забезпечити відповідальне згортання операцій і підтримати всіх зацікавлених колег найкращим чином протягом наступних місяців", - йдеться у заяві.

"Після ретельного розгляду ми вважаємо неможливим з огляду на поточну ситуацію продовжувати наш бізнес у Росії. Ми глибоко засмучені тим, який вплив це матиме на наших колег, і дуже вдячні за всю їхню наполегливу працю та самовідданість. Крім того, ми хочемо подякувати нашим клієнтам за їхню підтримку протягом багатьох років", - заявила генеральна директорка H&M Group Хелена Хельмерссон.

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У рамках процесу згортання планують тимчасово відкрити фізичні магазини на обмежений період часу, щоб продати залишки запасів у Росії.

Очікується, що повне згортання призведе до витрат для групи H&M у приблизно 2 млрд шведських крон (191,3 млн доларів). Повну суму буде включено як одноразові витрати до результатів за третій квартал.

Економічна правда