H&M закрыл уже более половины магазинов в России, последние закроет до конца года

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Шведский ритейлер H&M продолжает процесс прекращения деятельности в России - на данный момент более половины магазинов компании в стране закрыты навсегда, все магазины будут закрыты до конца года.

Об этом пишет Nyhetsbyrаn Direkt со ссылкой на пресс-службу компании.

H&M приостановила все продажи в России в начале марта. В середине июля сеть объявила, что начинает сворачивать свою деятельность в России, учитывая "текущие проблемы" ведения бизнеса и непредсказуемое будущее.

В рамках процесса ликвидации группа H&M временно открыла свои физические магазины для продажи остатков товарных запасов в России, и к концу сентября более 30 из 172 магазинов в России были закрыты навсегда.

"Мы придерживаемся нашего плана, и сейчас у нас все еще есть несколько магазинов, которые временно открыты для продажи остатков товара. Закрытие магазинов происходит постепенно, согласно плану, и мы планируем закрыть последние магазины до конца года.

Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить, чтобы сворачивание нашей деятельности в стране происходило ответственным образом", - отметили в пресс-службе.

Напомним:

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Шведский ритейлер H&M Group объявил, что решил начать процесс сворачивания бизнеса в России.

Ритейлер H&M, заявивший о выходе из РФ, ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса.

Экономическая правда