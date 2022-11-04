H&M закрыл уже более половины магазинов в России, последние закроет до конца года
Шведский ритейлер H&M продолжает процесс прекращения деятельности в России - на данный момент более половины магазинов компании в стране закрыты навсегда, все магазины будут закрыты до конца года.
Об этом пишет Nyhetsbyrаn Direkt со ссылкой на пресс-службу компании.
H&M приостановила все продажи в России в начале марта. В середине июля сеть объявила, что начинает сворачивать свою деятельность в России, учитывая "текущие проблемы" ведения бизнеса и непредсказуемое будущее.
В рамках процесса ликвидации группа H&M временно открыла свои физические магазины для продажи остатков товарных запасов в России, и к концу сентября более 30 из 172 магазинов в России были закрыты навсегда.
"Мы придерживаемся нашего плана, и сейчас у нас все еще есть несколько магазинов, которые временно открыты для продажи остатков товара. Закрытие магазинов происходит постепенно, согласно плану, и мы планируем закрыть последние магазины до конца года.
Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить, чтобы сворачивание нашей деятельности в стране происходило ответственным образом", - отметили в пресс-службе.
Напомним:
Шведский ритейлер H&M Group объявил, что решил начать процесс сворачивания бизнеса в России.
Ритейлер H&M, заявивший о выходе из РФ, ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса.
Экономическая правда