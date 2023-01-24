Новости 24 января: в "Нафтогазе" новый набсовет, облэнерго штрафуют из-за графиков отключений

О миграции. Начиная с августа 2022 года фиксируют пиковый рост спроса на украиноязычных работников в Польше: это связывают с тем, что на период январь - сентябрь 2022 года в Польше зарегистрировались более 10 тысяч украинских компаний.

О свете. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) оштрафовала АО "ДТЭК Одесские электросети" и ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" за несправедливые отключения света.

О санкциях. Несмотря на европейские санкции на элитное вино, Кремль продолжает закупать сотни бутылок ценой в десятки тысяч долларов каждая - этим занимается друг дочери Путина Екатерины Тихоновой Алексей Репик.

О Нафтогазе. Кабинет министров во вторник, 24 января, назначил победителей отбора на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

О бизнесе. Полностью вышли с российского рынка 177 компаний с иностранным капиталом, за последнюю неделю к ним добавилось 17 бизнесов

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