Повністю вийшли з РФ лише 6% іноземних компаній, 40% – навіть не збираються – KSE

Повністю вийшли з російського ринку 177 компаній з іноземним капіталом, за останній тиждень до них додалось 17 бізнесів.

Про це йдеться у моніторингу KSE Institute.

Станом на 23 січня здійснили повний вихід з ринку Росії 177 іноземних компаній – 6% від загальної кількості. Ще 1156 бізнесів (38%) згорнули операції та виходять з ринку

Однак 16% компаній з іноземним капіталом (489 бізнесів) скоротили поточні операції, призупинили нові інвестиції та продовжують вичікувати. Ще 1203 (40%) іноземні підприємства працюють в Росії без-будь яких обмежень.

Аналітики KSE підрахували, що іноземні компанії, які остаточно пішли з РФ, забезпечували роботою 307,3 тис. осіб (понад 22% персоналу міжнародних компаній, представлених в Росії).

Їхній річний дохід складав 42 млрд дол, капітал компаній оцінювався у 34,4 млрд дол, а вартість активів сягала 37 млрд дол.

У 2021 році вони сплатили 3,3 млрд дол податків – 13,4% від загальної суми податків, сплачених іноземним бізнесом до російських бюджетів всіх рівнів.

KSE

Економічна правда