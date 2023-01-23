Новости 23 января: ВАКС конфисковал активы Шелкова, но не все, Коболев остался без ареста

О росактивах. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.

О Нафтогазе. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует отказ Высшего антикорсуда арестовать экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева по делу о получении премии в 10 млн долл за Стокгольмский арбитраж

О свете. Потребление электроэнергии возросло с началом рабочей недели и постепенным снижением температуры по всей Украине - дефицит мощности вырос. Все области получили лимиты потребления на все сутки, утром лимиты уже превышены в пяти областях.

О правительстве. В ближайшее время министр энергетики Герман Галущенко может быть уволен с занимаемой должности.

О закупках. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование по закупкам продуктов для военных Министерством обороны еще до публикации информации в СМИ

Эксклюзивы ЭП

"Нафтогаз" забирает газовые сети Фирташа, но делает это без уважения к "Оператору ГТС". Что происходит?

Почему национализация газовых сетей Дмитрия Фирташа по выбранной "Нафтогазом" модели грозит 17-миллиардными убытками и банкротством оператора украинской газотранспортной системы?