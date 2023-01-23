"Укренерго": Дефіцит потужності зріс, у п'яти областях – аварійні відключення

Споживання електроенергії зросло з початком робочого тижня та поступовим зниженням температури по всій Україні - дефіцит потужності зріс. Усі області отримали ліміти споживаня на всю добу, зранку ліміти вже перевищені у п'яти областях.

Про це заявили в "Укренерго".

"Споживання електроенергії більше, ніж у неділю, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності", - підкреслили в держкомпанії.

В "Укренерго" нагадали, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа.

"Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - пояснили в компанії.

При цьому до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях, наголосили в "Укренерго".

У компанії також розповіли про ремонтні роботи: "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда