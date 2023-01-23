ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Шелкова
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглаву інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Так, у дохід держави стягнуто:
- квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі;
- стояночне місце в Одесі;
- склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;
- комплекс у Нікополі;
- квартиру загальною площею 68,5 кв м Нікополі;
- трактор колісний;
- причіп;
- автомобіль LEXUS;
- чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;
- грошові кошти на банківських рахунках;
- 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО ТИТАН Україна".
Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення, додали в суді.
Як зазначає Transparency International Ukraine, Шелков - ексглава інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників в Росії.
Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів.
Нагадаємо:
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 26 грудня 2022 року почав розгляд справи за позовом Мін'юсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова - основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма".
У якості третіх осіб до справи було долучено українські ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" та засновані ним компанії "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна", "Тай-Мінералс" та її співвласника - кіпрську Limpieza Limited.
При цьому Шелков у 2021 році був включений до українського санкційного списку.
У жовтні 2022 року санкції розширили - до них була включена Limpieza Limited.
Шелков є заступником голови ради директорів російської "ВСМПО-Авісма", найбільшого російського постачальника титану і одного з найбільших у світі.
Економічна правда