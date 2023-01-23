ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Шелкова

Михайло Шелков рбк

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглаву інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, у дохід держави стягнуто:

квартиру загальною площею 175,5 кв м в Одесі;

стояночне місце в Одесі;

склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв м у Нікополі;

комплекс у Нікополі;

квартиру загальною площею 68,5 кв м Нікополі;

трактор колісний;

причіп;

автомобіль LEXUS;

чотири автомобіля MITSUBISHI PAJER0 SPORT;

грошові кошти на банківських рахунках;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО ТИТАН Україна".

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення, додали в суді.

Як зазначає Transparency International Ukraine, Шелков - ексглава інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників в Росії.

Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 26 грудня 2022 року почав розгляд справи за позовом Мін'юсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова - основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма".

У якості третіх осіб до справи було долучено українські ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" та засновані ним компанії "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна", "Тай-Мінералс" та її співвласника - кіпрську Limpieza Limited.

При цьому Шелков у 2021 році був включений до українського санкційного списку.

У жовтні 2022 року санкції розширили - до них була включена Limpieza Limited.

Шелков є заступником голови ради директорів російської "ВСМПО-Авісма", найбільшого російського постачальника титану і одного з найбільших у світі.

Економічна правда