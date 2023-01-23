НАБУ та САП розслідують закупівлі для армії: справу порушили ще до публікації в медіа

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування щодо закупівель продуктів для військових Міністерством оборони ще до публікації інформації в ЗМІ.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці перевіряють закупівлі на понад 13 млрд грн.

У НАБУ додали, що провадження порушили за ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою

Нагадуємо:

Раніше Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував раніше оприлюднену в ЗМІ інформацію про закупівлі продуктів для потреб армії за цінами в 2-3 рази вищими, ніж у роздрібних мережах, – в ціну входять не лише продукти, а й послуги з їх доставки та приготування їжі, а стосовно ціни яєць – в документі припустились технічної помилки.