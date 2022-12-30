РФ разрешила своим компаниям брать плату у иностранцев за газ не в рублях: какие условия

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым разрешил российским поставщикам получать оплату задолженности за поставки газа иностранным покупателям в иностранной валюте.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на документ.

Соответствующие изменения внесены в указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

Согласно указу, оплата задолженности не является основанием для возобновления поставок.

В марте Путин подписал указ об оплате странами Евросоюза газа в рублях - после того, как ряд стран ЕС официально объявил об отказе платить в рублях, РФ прекратила туда поставки газа.

Напоминаем:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает продажу российской нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах потолок цен.

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Ранее сообщалось, что Москва может сократить добычу нефти на 500 тысяч - 700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти. Нефтяные доходы составляют основную часть доходов российского бюджета.

Через четыре дня после того, как G7 ограничила цены на российскую нефть, часть нефти РФ торгуется намного ниже порогового уровня, установленного для Москвы.

Страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

Экономическая правда