РФ продає нафту значно дешевше цінового ліміту в 60 доларів – Bloomberg

Через чотири дні після того, як G7 обмежила ціни на російську нафту, частина нафти РФ торгується набагато нижче порогового рівня, встановленого для Москви.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Argus Media.

"Це не обов'язково пов'язано з самим обмеженням, хоча воно може бути причиною", - пише агенство.

Згідно з даними, наданими Argus Media, в середу нафта марки Urals, на яку припадало близько 60% морського експорту РФ за минулий рік, торгувалася на рівні 43,73 долара за барель. Нафта транспортується з портів на заході Росії.

"Втрата Росією своїх історичних європейських ринків через санкції, стрімке зростання вартості фрахту і посилення залежності від невеликої групи далеких покупців Urals - особливо Китаю та Індії - означає, що барелі повинні бути знижені в ціні, щоб бути конкурентними", - пояснює Bloomberg.

Агентство відзначає іншу цінову картину для поставок зі сходу РФ - так, ціни на cорт ВСТО, названий за ініціалами трубопроводу, по якому транспортуються барелі зі східного Сибіру, в середу впав до 68,72 долара за барель.

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Обидва сорти також набагато нижче ф'ючерсів на Brent, які в четвер коштували близько $78,50.

При цьому дані Argus використовуються російським урядом для розрахунку експортних мит. Вони також регулярно цитуються в звітах Міжнародного енергетичного агентства, чиї розрахунки допоможуть визначити майбутні коригування верхньої межі.

Керівник відділу цін на нафту в регіоні EMEA в Argus Майкл Каролан вважає, що основним фактором, що знижує ціну Urals, є, швидше за все, втрата європейських покупців, а не обмеження ціни.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

У Росії раніше неодноразово заявляли, що не будуть дотримуватися "стелі цін", стверджуючи, що вона не є ринковою та може мати серйозні наслідки для світового ринку нафти.

Економічна правда