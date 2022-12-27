РФ запретила экспорт нефти странам, которые ввели потолок цен на нее

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает продажу российской нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах потолок цен.

Об этом говорится в указе на портале правовой информации РФ.

Указ вступает в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля 2023 года. Со вступлением указа в действие вводится запрет на экспорт нефти странам, поддержавшим потолок цен. Что касается нефтепродуктов, дату должно определить российское правительство.