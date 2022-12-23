Росія оцінила, як скоротить видобуток нафти після обмеження цін на неї

Москва може скоротити видобуток нафти на 500 тисяч - 700 тисяч барелів на добу у відповідь на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Алєксандр Новак, передає Bloomberg.

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив, що в понеділок або вівторок (26/27 грудня) він підпише указ про відповідь країни на обмеження ціни. За його словами, це будуть "превентивні заходи", проте що саме – не уточнюється.

Наразі є перші ознаки того, що встановлення верхньої межі ціни на російську нафту, що покликано обмежити нафтові доходи держави-агресора, може перешкоджати потокам. За перший повний тиждень після того, як обмеження вступило в силу 5 грудня разом із забороною ЄС на морський російський імпорт і обмеженнями на страхування, загальні обсяги відвантажень нафти з РФ впали на 54%.

Цей чинник дещо тисне на ціни на нафту. Так, нафта WTI з поставкою в лютому подорожчала на 1,1% до 78,31 дол за барель на ранок п’ятниці, а Brent подорожчала на 0,8% - до 81,66 долара за барель.

Нагадуємо:

Росія думає над скороченням видобутку нафти у відповідь на обмеження G7 цін на неї на рівні 60 доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Через чотири дні після того, як G7 обмежила ціни на російську нафту, частина нафти РФ торгується набагато нижче порогового рівня, встановленого для Москви.

Країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.





