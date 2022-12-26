Маск говорит, что Twitter уже не грозит быстрое банкротство

Владелец и гендиректор Twitter Илон Маск заявил, что проблемы у компании действительно есть, но быстрое банкротство ей не грозит.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству. Впереди еще много работы", - заявил Маск.

В ноябре, после завершения сделки по приобретению соцсети за 44 млрд долл, миллиардер заявлял, что банкротство компании возможно, если она не начнет генерировать больше денег.

После завершения сделки Маск сократил половину штата, включая высшее руководство, отменил ежемесячные выходные для сотрудников и удаленную работу.

Ореол скандалов, который окутал Twitter, привел к оттоку рекламодателей. Половина крупнейших из них перестали рекламироваться в социальной сети, что привело к уменьшению дохода компании и падению цены ее акций.

Напомним:

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Накануне миллиардер Илон Маск запустил голосование в своем блоге и спросил подписчиков, следует ли ему покинуть пост гендиректора Twitter - более половины ответили "да".

Позже стало известно, что Twitter Inc. ограничит голосование по важным решениям в соцсети только подписчикам Twitter Blue.

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Экономическая правда