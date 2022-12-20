После опроса об отставке Маск разрешит голосовать только подписчикам Twitter Blue

Twitter Inc. ограничит голосование по важным решениям в соцсети только подписчикам Twitter Blue.

Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск в одном из первых твитов после опроса, в котором его призвали уйти в отставку, пишет Bloomberg.

Отвечая участнику подписки Twitter Blue под ником Unfiltered Boss, Маск согласился с предложением, что "только подписчики должны иметь право голоса относительно будущей политики, и сказал: "Twitter внесет эти изменения".

Днем ранее миллиардер пообещал выносить все будущие политические решения на голосование и предложил пользователям Twitter сделать выбор относительно руководства, спросив их, должен ли он уйти в отставку.

Более 10 миллионов пользователей, или 57,5% голосов, высказались за то, чтобы Маск отказался от роли главы Twitter.

Он обязался придерживаться результата, когда просил о голосовании, но почти через день он написал более 10 твитов, не упоминая результаты.

Маск ответил на твит, предполагающий, что опросом могли манипулировать боты, одним словом: "интересно".

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"Маск предупреждал ранее, что Twitter находится под угрозой банкротства и установил "жесткие" условия труда для оставшихся работников после резкого сокращения штата. За менее чем два месяца пребывания в должности он отпугнул рекламодателей и оттолкнул самых ярых создателей Twitter", - напоминает издание.

Напомним:

В воскресенье миллиардер Илон Маск запустил голосование в своем блоге и спросил подписчиков, следует ли ему покинуть пост гендиректора Twitter - более половины ответили "да".

Экономическая правда