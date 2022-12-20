"Зерновая инициатива": из портов вышли еще 4 судна с продукцией для Африки, Азии и Европы

фото: мининфраструктуры

В рамках "зерновой инициативы" 20 декабря из портов Большой Одессы вышли 4 судна со 129 тыс тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфтраструктуры Украины в Facebook.

Среди судов - балкер INCE ATLANTIC с 44 тыс тонн пшеницы для Кении.

"Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны. Также Кения в перечне стран, в которые поедет гуманитарная пшеница от Украины в рамках программы #GrainFromUkraine", - пояснили в министерстве.

Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 27 судов - на них загружают 1 млн тонн украинской агропродукции. При этом по "зерновому коридору" движутся 2 судна под загрузку 63 тыс тонн агропродукции.

По состоянию на 19 декабря в Босфоре на проведение инспекции JCC ожидают 80 судов.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 569 судов, которые экспортировали 14,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.

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Напомним:

Порты Дунайского региона за 11 месяцев года почти втрое увеличили перевалку грузов и в 42 раза увеличили экспорт агропродукции.

В субботу и воскресенье из портов Большой Одессы в рамках работы "зерновой инициативы" вышли 7 судов из 182 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Экономическая правда