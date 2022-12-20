Дунайские порты увеличили объем экспорта агропродукции в 42 раза

Порты Дунайского региона за 11 месяцев года почти втрое увеличили перевалку грузов и в 42 раза увеличили экспорт агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

По данным Департамента организации портов, за 11 месяцев текущего года портами Дунайского региона (Измаил, Рени, Усть-Дунайск) было обработано 14,5 млн тонн грузов.

"Этот показатель демонстрирует положительную динамику и рост грузопереработки в 2,9 раза (+294%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", – говорится в сообщении АМПУ.

Показатель грузооборота порта Измаил в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 составил 7,7 млн тонн (+210,6%), Рени 6,1 млн тонн (+508,3 %), Усть-Дунайск 662 тыс. тонн ( +1314,7%).

По объемам перегрузки в 2022 году первую позицию в номенклатуре грузов занимают зерновые – за 11 месяцев объем экспорта агропродукции (масло, хлебные) из портов Дунайского региона составил 6,1 млн. тонн. Это в 42 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года.

"С начала года экспорт агропродукции (хлебные, растительное масло) в украинских дунайских портах составляет около 24% от общего объема морских портов Украины. Несмотря на то, что сегодня порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск задействовали почти все мощности для перевалки грузов, потенциал для дальнейшего развития все же есть. А именно: модернизация и обновление инфраструктуры портов, привлечение инвестиций для строительства новых терминалов, дноуглубления и т.д.", – отметил руководитель ГП "АМПУ" Алексей Востриков.

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Экономическая правда