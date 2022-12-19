Зерновая инициатива: из портов отправились еще 7 судов, 2 из них – в страны Африки

В субботу и воскресенье из портов Большой Одессы в рамках работы "зерновой инициативы" вышли 7 судов из 182 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что танкеры BOSPHORUS ASIA (30,5) и PRINCESS MANISSA (20,5) транспортируют 30,5 и 20,5 тыс. тонн кукурузы соответственно для Туниса и Ливии.

В портах Большой Одессы под обработкой находятся 24 судна. На них загружается 973 тыс. тонн украинской агропродукции.

Также по "зерновому коридору" под загрузку 104,4 тыс. тонн агропродукции двигаются 5 судов.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 565 судов, экспортировавших 14,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ищет возможности для дальнейшего содействия развитию украинского агросектора – планирует работать над созданием фонда для поддержки сельского хозяйства.

Экономическая правда