Основателя FTX выпустят под залог в $250 миллионов: будет ждать суда под домашним арестом

Reuters

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид будет освобожден под залог в 250 миллионов долларов, пока он ждет суда по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на решение федерального судьи Нью-Йорка.

Условия залога были согласованы прокурорами и адвокатами Бенкмана-Фрида. Бывший крипто-миллиардер также будет обязан носить электронный браслет, проходить регулярную оценку психического здоровья и будет ограничен в передвижении в Северном округе Калифорнии.

Бывшему генеральному директору FTX также будет запрещено открывать любые новые кредитные линии в ожидании суда.

Как уточняет Reuters, залог также потребует от Бенкмана-Фрида сдать свой паспорт и оставаться под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния.

Адвокат Бенкмана-Фрида Марк Коэн заявил, что согласен с этими условиями. Он отметил, что его родители - оба профессора Стэнфордской юридической школы - подпишут залог и внесут залог за дом как гарантию возвращения Бенкмана-Фрида в суд.

"Мой клиент остался на месте, он не предпринимал никаких попыток сбежать", - сказал Коэн.

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Одетый в серый костюм и в наручниках, Бенкман-Фрид сидел по бокам от своих адвокатов и кивал головой, когда судья сообщил ему, что если он не появится в суде, то будет выдан ордер на его арест, пишет Reuters.

Бизнесмена обвиняют в многомиллиардном мошенничестве с инвесторами, использовании их средств для приобретения недвижимости, финансирования политических пожертвований и поддержки торгов в своем хедж-фонде Alameda Research.

Федеральные регуляторы утверждают, что более 8 миллиардов долларов средств клиентов исчезли.

Двое из его тоа-менеджеров, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, признали себя виновными в соответствующих обвинениях в мошенничестве и сотрудничают с правоохранительными органами. Соглашения о признании вины Ванга и Эллисона были обнародованы в среду.

Бенкман-Фрид, возглавлявший критобиржу с оценкой в 32 млрд долл, ранее утверждал, что у него осталось всего 100 000 долларов на счету.

Судья Горенштейн назначил следующее судебное заседание по делу на 3 января 2023 года.

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид был доставлен под стражей ФБР с Багамских островов в США, где его обвиняют в мошенничестве. А сооснователь FTX Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошеннических действиях и сотрудничают со следствием.

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Экономическая правда