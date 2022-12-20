После краха FTX криптогигант Binance поддержал создание регуляторной базы: детали

Крупнейшая криптобиржа мира Binance заявила о присоединении к Сhamber of Digital Commerce (Палате цифровой торговли) - ведущей ассоциации блокчейна и торговли криптовалютой.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Binance присоединяется к Исполнительному комитету Палаты цифровой торговли вместе с другими игроками отрасли, чтобы двигать вперед блокчейн-индустрию", - говорится в сообщении.

"Как организация, находящаяся в центре стремительного роста отрасли и сложной нормативно-правовой среды, работа рука об руку с законодательными, регуляторными органами и отраслевыми группами, такими как Палата цифровой торговли, является обязательной для нашей общей миссии содействия устойчивому развитию нормативной базы для криптовалют и блокчейна, что обеспечивает защиту пользователей", - заявила вице-президент Binance по связям с общественностью Джоан Кубба.

"Технология блокчейн - это будущее финансов", - сказал вице-президент по связям с общественностью Палаты цифровой торговли Блейн Ретмаер.

"Наши члены представляют ведущие организации, которые стремятся построить необходимую инфраструктуру для обеспечения более надежной и инклюзивной финансовой системы. Binance зарекомендовала себя как лидер в этой новой экосистеме, и мы рады приветствовать их и их вклад в наш Исполнительный комитет", - добавил он.

Отмечается, что Binance будет сотрудничать с Палатой цифровой торговли, "чтобы обучать, популяризировать и предлагать решения для некоторых из самых актуальных проблем, влияющих на отрасль".

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В частности, биржа будет участвовать в исследованиях, круглых столах, рабочих группах и дискуссиях с политиками и регуляторами, чтобы помочь ввести нормы и правила.

Напомним:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.

За 24 часа крупнейшая криптобиржа мира Binance зарегистрировала вывод средств на сумму 1,9 млрд долларов на фоне объявления Binance о "временной приостановке" вывода стейблкоина USDC.

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