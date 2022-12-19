Эмиссия на 400 миллиардов: НБУ выкупил гособлигаций на всю согласованную в этом году сумму

Национальный банк осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства. Таким образом НБУ выкупил облигации правительства на всю согласованную в этом году сумму (400 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Так, на понедельник 19 декабря портфель ОВГЗ Нацбанка составлял 704,57 млрд грн против 689,57 млрд грн на пятницу 9 декабря.

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По состоянию на 19 декабря НБУ остается крупнейшим держателем портфеля ОВГЗ по сумме (51,93%).

В собственности банков находятся облигации на 483,78 млрд грн (35,65%).

При этом облигации стоимостью 78,17 млрд грн находятся в собственности юрлиц (5,76%), на 58,26 млрд грн (4,29%) - нерезидентов, 31,07 млрд грн (2,29%) - физических лиц, 1,02 млрд грн - территориальных общин (0,08%).

В целом НБУ уже профинансировал бюджет на 400 млрд грн.

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Ранее глава НБУ заявлял, что Минфин и правительство не намерены превышать эмиссионные возможности Нацбанка.

Напомним:

Национальный банк осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства. В целом НБУ уже профинансировал бюджет на 385 млрд грн.

Национальный банк осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

Национальный банк 14 ноября осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

Как в августе, так и в июле регулятор проводил эмиссию гривны в значительно меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны. Например, в июне НБУ "напечатал" более 100 млрд грн, а в апреле-мае - по 50 млрд грн. В июле-сентябре объемы упали до 30 млрд грн благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от стран-партнеров.

Зато привлекать средства на внутреннем рынке правительству непросто, ведь Минфин не спешил повышать ставки по бумагам. Например, 11 октября, от гривневых ОВГЗ правительство привлекло лишь 11,8 миллиона гривен. Лучшая ситуация с долларовыми ОВГЗ - от их продажи привлечено 98,2 миллиона долларов.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 22 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 1,180 млрд грн. Ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 6 декабря, привлекло от размещения военных облигаций почти 3,1 млрд грн в эквиваленте, повысив ставки по 2-летним гривневым бумагам до 19,5%.