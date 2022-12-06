Минфин разместил военных облигаций еще на 3 миллиарда: максимальную ставку подняли до 19,5%

Министерство финансов на аукционе во вторник, 6 декабря, привлекло от размещения военных облигаций почти 3,1 млрд грн в эквиваленте, повысив ставки по 2-летним гривневым бумагам до 19,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Так, от размещения 6-месячных ОВГЗ под 14% привлекли лишь 63 млн грн - ставка осталась неизменной.

При этом ставку по гривневым 2-летним бумагам подняли до 19,5% с 19,25% на прошлой неделе, привлекая 911 млн грн.

От размещения облигаций в евро на 6 месяцев под 3% (ставка не изменилась) привлекли 55 млн евро.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 29 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 21,2 млрд грн в эквиваленте, повысив ставки.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство финансов на аукционе во вторник, 22 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 1,180 млрд грн. Ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 15 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 5,02 млрд грн. Ставка по гривневым 1,5-летним бумагам выросла с 18,5% до 19%.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 8 ноября, привлекло от размещения военных облигаций только 43,7 млн грн.

Экономическая правда