Нацбанк "напечатал" еще 15 миллиардов гривен

Национальный банк осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Так, на пятницу 25 ноября портфель ОВГЗ Нацбанка составил 674,57 млрд грн против 659,57 млрд грн на четверг 24 ноября.

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По состоянию на 28 ноября портфель ОВГЗ Нацбанка составляет 674,57 млрд грн.

По состоянию на 28 ноября НБУ остается крупнейшим владельцем портфеля ОВГЗ по сумме.

В собственности банков по состоянию на 14 ноября находятся облигации на 487,14 млрд грн.

При этом облигации стоимостью 68,53 млрд грн находятся в собственности юрлиц, на 57,66 млрд грн - нерезидентов, 30,92 млрд грн - физических лиц, 1,62 млрд грн - территориальных общин.

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В целом НБУ уже профинансировал бюджет на 370 млрд грн при предусмотренном на 2022 год максимуме в 400 млрд грн.

Напомним:

Национальный банк 14 ноября осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

Как в августе, так и в июле регулятор проводил эмиссию гривны в значительно меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны. Например, в июне НБУ "напечатал" более 100 млрд грн, а в апреле-мае - по 50 млрд грн. В июле-сентябре объемы упали до 30 млрд грн благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от стран-партнеров.

Зато привлекать средства на внутреннем рынке правительству непросто, ведь Минфин не спешит повышать ставки по бумагам. Например, 11 октября, от гривневых ОВГЗ правительство привлекло лишь 11,8 миллиона гривен. Лучшая ситуация с долларовыми ОВГЗ - от их продажи привлечено 98,2 миллиона долларов.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 22 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 1,180 млрд грн. Ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%.