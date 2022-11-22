Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 1,2 миллиарда: максимальную ставку подняли до 19,25%

Министерство финансов на аукционе во вторник, 22 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 1,180 млрд грн. Ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Так, от размещения 6-месячных ОВГЗ привлекли 236 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 14% годовых.

От размещения годовых бумаг поступило лишь 13 млн грн, ставка по ним осталась неизменной - 14% годовых.

В то же время от продажи облигаций со сроком обращения 1,2 года со ставкой 18,5% привлекли лишь 12 млн грн.

При этом ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%, от размещения таких облигаций удалось привлечь больше всего - 918 млн грн.

Напомним:

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Министерство финансов на аукционе во вторник, 15 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 5,02 млрд грн. Ставка по гривневым 1,5-летним бумагам выросла с 18,5% до 19%.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 8 ноября, привлекло от размещения военных облигаций только 43,7 млн грн.

Экономическая правда