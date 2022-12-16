Вся Кировоградская область обесточена из-за массированных ракетных ударов

В результате российских ракетных обстрелов в пятницу, 16 декабря, обесточенной осталась и вся Кировоградская область.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины Кировоградщина также полностью обесточена", - написал он.

Глава области призвал сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Напоминаем:

Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.

В результате вражеских обстрелов обесточены все объекты Кировоградского областного водоканала - ОКПП "Днепр-Кировоград".

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