Кременчук на Полтавщині залишився без тепла та світла

У Кременчуці Полтавської області через знеструмлення внаслідок обстрілів не працює система теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

"Через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення.

Обов’язково закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях!", – написав він.

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