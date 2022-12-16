У Києві екстрені відключення світла, проблеми з водопостачанням

Через ракетну атаку росіян у п’ятницю у Києві запровадили екстрені відключення світла, є проблеми з водопостачанням.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Кличко зазначив, що причиною перебоїв з водопостачанням в усіх районах столиці є пошкодження енергоінфраструктури.

"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – закликав він.