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У Києві екстрені відключення світла, проблеми з водопостачанням

П'ятниця, 16 грудня 2022, 10:28 - Економічна правда

Через ракетну атаку росіян у п’ятницю у Києві запровадили екстрені відключення світла, є проблеми з водопостачанням.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Кличко зазначив, що причиною перебоїв з водопостачанням в усіх районах столиці є пошкодження енергоінфраструктури. 

"Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – закликав він.

Економічна правда
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