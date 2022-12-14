Дело Укргазбанка: суд заочно арестовал одного из подозреваемых в хищении 206 миллионов

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал заместителя председателя правления "Укргазбанка", подозреваемого по делу о хищении средств финучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В среду, 14 декабря, по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одного подозреваемого по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного Укргазбанка.

После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос применения этого меры пресечения.

Следствие установило, что в течение 2014 - 2019 годов руководство Укргазбанка заключило 52 фиктивных договора с "агентами", которые якобы привлекали в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислило за эти "услуги" более 206 млн грн.

В указанном деле подозрение сообщили пяти основным фигурантам, среди которых бывший глава НБУ Кирилл Шевченко, который на тот момент был председателем правления Укргазбанка.

Напоминаем:

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Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.