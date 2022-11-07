Продажи легковых авто в России в октябре упали на 60%

Продажи легковых автомобилей и легких коммерческих авто в России за октябрь упали на 62,8% по сравнению с октябрем 2021 года.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Так, больше всего в октябре по сравнению с прошлым годом упали продажи автомобилей марок:

Volkswagen (-100%),

Volvo (-99%),

Lexus (-99%),

Land Rover (-98%),

Toyota (-98%),

Mitsubishi (-98%),

Porsche (-96%).

По данным ассоциации, с начала года было продано 502,5 тыс автомобилей - это ниже показателя за аналогичный период 2021 года на 60,8%. В годовом измерении больше всего упали продажи автомобилей марки Zotye (-98%), Brilliance (-94%), Lexus (-89%).

Напомним:

В сентябре и по итогам трех кварталов авторынок РФ упал почти на 60% - среди лидеров остается Lada, как единственное бюджетное предложение, российские ГАЗ и УАЗ, а также китайские бренды со своими кроссоверами.

Продажи российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" по итогам первого полугодия 2022 года упали в 2,7 раза (62,7%), в годовом исчислении июньские продажи компании сократились в 5,4 раза (на 81,3%).

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В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.

После полномасштабного вторжения иностранные автопроизводители стали останавливать или приостанавливать производство в России. К примеру, японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в РФ на 6 месяцев - в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более "серьезной и затяжной".

Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault перешли в государственную собственность РФ.

Экономическая правда