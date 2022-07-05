Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в годовом измерении упали на 80%

Продажи российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" по итогам первого полугодия 2022 года упали в 2,7 раза (62,7%), в годовом исчислении июньские продажи компании сократились в 5,4 раза (на 81,3%).

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы компании Максима Соколова в кулуарах выставки "Иннопром-2022".

По его словам, "АвтоВАЗ" в июне увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке почти на четверть по сравнению с маем до 7 484 автомобилей.

"Это плюс 24,5% к маю текущего года", - сказал Соколов.

По итогам 1 полугодия в РФ было реализовано 74 714 машин Lada, что в 2,7 раза (62,7%) меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним:

В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.

ВИДЕО ДНЯ

После полномасштабного вторжения иностранные автопроизводители стали останавливать или приостанавливать производство в России. К примеру, японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в РФ на 6 месяцев - в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более "серьезной и затяжной".

Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault перешли в государственную собственность РФ.

Экономическая правда