Авторынок РФ за три квартала упал на 60%

В сентябре и по итогам трех кварталов авторынок РФ падает почти на 60% - среди лидеров остается Lada, как единственное бюджетное предложение, российские ГАЗ и УАЗ, а также китайские бренды со своими кроссоверами.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Отмечается, что большинство иностранных брендов не пополняют склады.

Так, в сентябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 59,6%, до 46,7 тыс штук. Данные не включают отчеты BMW, Mercedes-Benz, а также Chery и ее марку Exeed – они отчитываются только поквартально.

За девять месяцев продажи сократились на 59,8%, до 506,7 тыс штук.

"Лидером рынка остается АвтоВАЗ: продажи автомобилей под брендом Lada в сентябре даже показали рост на 20%, до 20,6 тыс. штук.

При этом Lada Granta – фактически единственное предложение в сегменте бюджетных массовых автомобилей в РФ. Только на эту модель за месяц пришлось 13,4 тыс. машин. В плюсе, кроме российского бренда, оказалась реализация китайского Changan – рост на 74%, до 789 штук. Китайский Haval показал незначительное падение продаж – на 2%, до 3,4 тыс машин", – говорится в статье.

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Напомним:

Продажи российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" по итогам первого полугодия 2022 года упали в 2,7 раза (62,7%), в годовом исчислении июньские продажи компании сократились в 5,4 раза (на 81,3%).

В мае российский автопром показал падение производства легковых автомобилей на 96,7% в годовом исчислении.

После полномасштабного вторжения иностранные автопроизводители стали останавливать или приостанавливать производство в России. К примеру, японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в РФ на 6 месяцев - в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более "серьезной и затяжной".

Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault перешли в государственную собственность РФ.

Экономическая правда