Правительство назначило временного руководителя Минрегиона

Василий Лозинский фото минрегиона

Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства № 982-р.

Лозинский начал исполнять обязанности министра с пятницы, 4 ноября, свидетельствует правительственный документ.

В роли первого заместителя министра Лозинский отвечает за деятельность Директората энергоэффективности, формирование и реализацию государственной политики в сфере энергоэффективности зданий.

До работы в министерстве, которую он начал в 2020 году, чиновник работал на ряде должностей во Львовской областной государственной администрации, в частности - Департаменте экономического развития. В 2019-2020 годах был первым заместителем председателя Львовской облгосадминистрации.

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Напоминаем:

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В четверг, 3 ноября, Верховная Рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Уже вечером того же дня Кабмин назначил его председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции предупредило, что назначение Чернышова на должность главы НАК "Нафтогаз" является незаконным, но изменения в устав могут разблокировать такой шаг.

В среду, 2 ноября правительство уволило председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.