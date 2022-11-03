Рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій

фото: facebook Олексія Чернишова

Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

За даними ЕП, за звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів.

Сам Чернишов фактично підтвердив звільнення, написавши у Facebook пост про вдячність "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно".

Очікується, що Чернишова призначать новим головою "Нафтогазу" замість звільненого напередодні Юрія Вітренка.

Зранку профільний комітет Ради рекомендував залу підтримати заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону.

Як написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк, Чернишов на комітеті зробив звіт про роботу в міністерстві.

"Свій перехід у "Нафтогаз" мотивований в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. І сказав, що після його звільнення КМУ може розглядати питання про потенційне призначення на посаду у "Нафтогаз", - описав Железняк тези виступу Чернишова на комітеті.

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Також уже ексглава Мінрегіону на комітеті прокоментував можливе об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури.

"Сказав, що така "реконфігурація" опрацьовувається і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але "поки про це говорити передчасно", - переповів слова Чернишова Железняк.

Нагадаємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції попередило, що призначення Олексія Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" є незаконним, але зміни до статуту можуть розблокувати такий крок.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку. Днем раніше уряд звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

ЕП з посиланням на джерела у Верховній Раді та "Нафтогазі" повідомляла, що найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України", він написав заяву про звільнення. Місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Економічна правда