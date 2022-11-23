Новости 23 ноября: все украинские АЭС остановились из-за обстрелов, предварительное соглашение Украины с МВФ 

Об энергетике. Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

Обстрел привел также к временному обесточиванию большинства тепловых и гидроэлектростанций, также поражены объекты электропередачи.

О свете. Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины

О бюджете. Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2023 год

Об МВФ. Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного согласия (staff level agreement) по мониторинговой программе с участием правления фонда (PMB).

О генераторах. Государственная таможенная служба объяснила правила для ввоза генераторов в Украину, в частности - какие можно ввозить без письменной декларации. В то же время заказать на иностранных маркетплейсах с доставкой в Украину и не уплатить пошлины может не удаться.

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Власть вспомнила о пенсионной реформе, но можно ли ее провести во время войны?

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Власть настроена провести пенсионную реформу, однако от такой решимости не все в восторге. Стоит ли это делать сейчас? "За" и "против".