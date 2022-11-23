Зеленський підписав бюджет на 2023 рік
Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2023 рік.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Верховна Рада ухвалила бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому 3 листопада. У бюджеті закладено такі показники на наступний рік:
- Реальне зростання ВВП – 4,6%.
- Інфляція – близько 30%.
- Середня зарплата – 18,5 тис грн.
- Курс валют – близько 42 грн за дол.
Загальні видатки бюджету становитимуть 2,514 трлн грн проти 2,206 трлн грн у плані на 2022 рік. Дефіцит бюджету буде майже таким, як доходи, – 1,279 трлн грн, різниця – близько пів мільярда гривень. Відносно ВВП країни бюджетний дефіцит становитиме близько 20%.
Мінімальна зарплата становитиме 6 700 грн на місяць або 40,46 грн на год, прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2 684 грн на місяць.
Закривати дефіцит Україна планує завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Зокрема, Країни Євросоюзу обговорюють надання Україні фінансової допомоги у 18 млрд євро, стільки ж – США. Від МВФ українська влада хоче отримати ще 12 млрд дол.
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Нагадуємо:
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам схвалити проєкт державного бюджету на 2023 рік у другому читанні.
Серед змін, що з’явилися у бюджеті – збільшення видатків на Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини (+116 млн грн), фінансування політичних партій (+519,4 млн грн), телеканал Рада та газета "Голос України" (+120 млн грн), а також додаткові 63 млн грн на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, майже 40 млн грн – на заходи з приватизації.