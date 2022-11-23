На Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені – Енергоатом

Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Про це заявили в "Енергоатомі".

"Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі", - наголосили в "Енергоатомі".

Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.

Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі.

Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області аварійно зупинені.

Внаслідок російських обстрілів призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС.

Економічна правда