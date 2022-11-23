По всій Україні впродовж доби триватимуть аварійні відключення електроенергії
Середа, 23 листопада 2022, 15:02
Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України.
Про це повідомила преслужба компанії у Facebook.
"Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", – пояснили в Укренерго.
Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги.
"Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше", – попередили в регуляторі.