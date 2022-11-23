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По всій Україні впродовж доби триватимуть аварійні відключення електроенергії

Середа, 23 листопада 2022, 15:02

Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України.

Про це повідомила преслужба компанії у Facebook.

"Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", – пояснили в Укренерго.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги.

"Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше", – попередили в регуляторі.

Укренерго
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Економічна правда
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