Україна та МВФ досягли згоди щодо моніторингової програми

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли попередньої згоди (staff level agreement) щодо моніторингової програми за участю правління фонду (PMB).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВФ.

Згоди щодо нової програми досягнули за підсумками останньої віртуальної місії МВФ, яка тривала з 11 по 22 листопада. Зазначається, що дану програму ще має погодити правління МВФ.

"PMB допоможе заякорити макроекономічні політики та пришвидшити донорську підтримку. Реалізація цієї програми відкриє шлях до повноцінної підтримки Фондом України", — зазначив голова місії МВФ Гевін Грей.

Нагадуємо:

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження у найближчі тижні роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що говорити про фіксацію якогось результату перемовин з МВФ "ще недоречно і передчасно".

ВІДЕО ДНЯ

Перша Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня та тривала до 20 жовтня включно.

Остання місія МВФ тривала у віртуал ному форматі і почалася 11 листопада.