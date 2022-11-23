Производитель компьютеров HP сократит 12% штата за три года: причины

Производитель компьютеров и принтеров HP Inc. ожидает сокращения до 6 тыс рабочих мест до конца 2025 финансового года, или около 12% своего штата на фоне снижения продаж ПК и ноутбуков.

Об этом пишет Reuters.

Производитель ПК также прогнозирует более низкую, чем ожидалось, прибыль за первый квартал, поскольку ожидает более низкого спроса.

"Многие последние проблемы, которые мы наблюдали в 22 финансовом году, вероятно, продолжатся и в 23 финансовом году", - заявила финансовый директор Мари Майерс.

По оценкам HP, она понесет около 1 миллиарда долларов расходов, связанных с реструктуризацией и другими расходами, из которых почти 600 миллионов долларов в 2023 финансовом году, а остальное распределено между следующими двумя годами.

Компания, в которой работает около 50 тыс человек, заявила, что планирует сократить от 4 000 до 6 000 человек.

Реструктуризация происходит в то время, когда большинство компаний, включая Amazon, материнскую компанию Facebook Meta Platforms Inc и Cisco Systems Inc, проводят значительные сокращения штата сотрудников, чтобы пережить потенциальный спад в экономике.

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Продажи ПК сократились с рекордных показателей, достигнутых во время пандемии, поскольку домохозяйства и предприятия сокращают расходы в условиях самой высокой за десятилетие инфляции, что оказывает давление на такие компании, как HP и Dell Technologies.

Ранее в понедельник Dell сообщила о падении выручки в третьем квартале на 6%. Финансовый директор компании Том Свит заявил, что текущие макроэкономические факторы, включая инфляцию и рост процентных ставок, будут влиять на клиентов в следующем году.

Напоминаем:

Интернет-гигант Amazon планирует уволить примерно 10 000 человек - это станет крупнейшим сокращением в истории компании.

Компания Meta Platforms заявила, что уволит 13% своего штата, или более 11 тысяч сотрудников, в рамках одного из крупнейших увольнений в этом году: компания столкнулась с растущими расходами и слабым рекламным рынком.

Американский Meta Platforms Inc. планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, что может стать крупнейшим за недавнюю серию сокращений рабочих мест в сфере технологий после быстрого роста отрасли во время пандемии.

Глава Meta Platforms (материнская компания Facebook) Марк Цукерберг объявил о планах значительного сокращения бюджета компании и реструктуризации.

Недавно владелец и CEO Twitter, миллиардер Илон Маск начал процесс сокращения штата Twitter, о чем он сообщил сотрудникам в электронном письме.

Экономическая правда