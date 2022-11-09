Meta официально анонсировала увольнение более 11 тысяч сотрудников и назвала причины

Reuters

Компания Meta Platforms заявила, что уволит 13% своего штата, или более 11 тысяч сотрудников, в рамках одного из крупнейших увольнений в этом году: компания столкнулась с растущими расходами и слабым рекламным рынком.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Массовые увольнения, первые за 18-летнюю историю Meta, следуют за тысячами сокращений рабочих мест в других крупных технологических компаниях, включая Twitter, с недавних пор принадлежащий Илону Маску, и Microsoft.

"Бум, вызванный пандемией, который стимулировал технологические компании и их оценку, превратился в крах в этом году в условиях высокой инфляции и быстрого роста процентных ставок", - объясняет Reuters.

"Онлайн-торговля вернулась к предыдущим тенденциям, но макроэкономический спад, усиление конкуренции и потеря рекламного сигнала привели к тому, что наш доход оказался намного ниже, чем я ожидал", - сказал главный исполнительный директор Марк Цукерберг в обращении к сотрудникам.

"Я ошибся, и я беру на себя ответственность за это", - добавил он.

Компания также планирует сократить дискреционные расходы и продолжить замораживание найма до первого квартала следующего года. Но она не раскрыла ожидаемую экономию расходов от этих шагов.

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Meta выплатит 16 недель базовой заработной платы плюс две дополнительные недели за каждый год работы, а также за все оставшиеся дни оплачиваемых отпусков как часть выходного пособия, сообщила компания.

Пострадавшие сотрудники также получат свои акции, которые должны были вступить в силу 15 ноября, и медицинскую страховку на шесть месяцев.

"Дорогая ставка на метавселенную привела к тому, что компания спрогнозировала до 100 миллиардов долларов расходов на 2023 год. Это вызвало скептицизм со стороны инвесторов, которые теряют терпение в отношении инвестиций, которые, по словам самого Цукерберга, принесут плоды только через десятилетия.

Компания также борется с жесткой конкуренцией со стороны TikTok и изменениями в сфере конфиденциальности от Apple, находясь под прицелом регуляторов по всему миру.

По состоянию на конец сентября в Meta работало 87 314 сотрудников", - резюмирует Reuters.

Напоминаем:

Американский Meta Platforms Inc. планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, что может стать крупнейшим за недавнюю серию сокращений рабочих мест в сфере технологий после быстрого роста отрасли во время пандемии.

Глава Meta Platforms (материнская компания Facebook) Марк Цукерберг объявил о планах значительного сокращения бюджета компании и реструктуризации.

Недавно владелец и CEO Twitter, миллиардер Илон Маск начинает процесс сокращения штата Twitter, о чем он сообщил сотрудникам в электронном письме.

Новый глава Twitter Илон Маск планирует уволить до половины сотрудников Twitter в рамках масштабного сокращения расходов компании.

Экономическая правда