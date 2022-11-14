Amazon планирует уволить 10 тысяч сотрудников – NYT

Интернет-гигант Amazon уже начиная с этой недели планирует уволить примерно 10 000 человек - это станет крупнейшим сокращением в истории компании.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Сокращения коснутся в основном разработчиков, например, тех, кто работает над голосовым помощником Alexa, а также сотрудников подразделения розничной торговли и отдела кадров, рассказали собеседники газеты на условиях анонимности.

"Общее количество увольнений остается изменчивым. Но если оно останется на уровне 10 000, это составит примерно 3 процента штатных сотрудников Amazon и менее 1 процента ее глобальной рабочей силы, которая насчитывает более 1,5 миллиона человек и в основном состоит из почасовых работников", - пишет NYT.

Запланированное сокращение Amazon во время критического сезона праздничных покупок - когда компания обычно ценит стабильность - показывает, как быстро глобальная экономика, оказывает давление на нее, заставляя сокращать бизнес, который годами был перегружен персоналом или не выполнял своих обязательств.

"Amazon также станет последней технологической компанией, которая уволит работников, за сохранение которых только недавно боролась. Ранее в этом году гигант электронной коммерции более чем вдвое увеличил верхний предел денежной компенсации для своих технических работников, ссылаясь на "особенно конкурентный рынок труда", - напоминает газета.

Пандемия привела к самой прибыльной эпохе в истории Amazon, поскольку потребители потянулись к онлайн-покупкам, а компании - к ее облачным вычислительным сервисам. За два года Amazon удвоил свою рабочую силу и направил свои прибыли на расширение и эксперименты.

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Но в начале этого года рост Amazon замедлился до самых низких темпов за последние два десятилетия, поскольку подъем в результате пандемии остановился. Компания столкнулась с высокими затратами из-за решения о чрезмерных инвестициях и быстром расширении, в то время как изменения в покупательских привычках и высокая инфляция снизили продажи.

В последние месяцы Amazon также закрыл или урезал некоторые инициативы, включая Amazon Care, сервис, предоставляющий первичную и вторичную медицинскую помощь.

Напоминаем:

Компания Meta Platforms заявила, что уволит 13% своего штата, или более 11 тысяч сотрудников, в рамках одного из крупнейших увольнений в этом году: компания столкнулась с растущими расходами и слабым рекламным рынком.

Американский Meta Platforms Inc. планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, что может стать крупнейшим за недавнюю серию сокращений рабочих мест в сфере технологий после быстрого роста отрасли во время пандемии.

Глава Meta Platforms (материнская компания Facebook) Марк Цукерберг объявил о планах значительного сокращения бюджета компании и реструктуризации.

Недавно владелец и CEO Twitter, миллиардер Илон Маск начинает процесс сокращения штата Twitter, о чем он сообщил сотрудникам в электронном письме.

Новый глава Twitter Илон Маск планирует уволить до половины сотрудников Twitter в рамках масштабного сокращения расходов компании.

Экономическая правда