ПриватБанк открыл отделение в крупнейшем микрорайоне освобожденного Херсона

фото: приватбанк

ПриватБанк 23 ноября открыл в освобожденном Херсоне отделение, которое находится на главной центральной магистрали крупнейшего в городе микрорайона Таврическом - проспекта 200-летия Херсона, 32.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка в Telegram.

В финучреждении рассказали, что это уже третье отделение, работу которого ПриватБанк возобновил в Херсоне менее чем за неделю.

"Мы четко понимаем важность восстановления работы банковского сектора экономики на освобожденных территориях.

Без нас, банкиров, невозможно восстановить работу ни торговой, ни сферы обслуживания и тому подобное. Мы сделаем все от нас возможное, чтобы херсонцы получали все банковские услуги вовремя и в полном объеме", - заявил директор Южного макрорегиона ПриватБанка Алексей Цымбалюк.

Сейчас в Херсоне уже работают три отделения: по ул. Суворова, 34, ул. Потемкинская, 20 и проспекта 200-летия Херсона, 32.

"В них можно воспользоваться услугами кассы, банкомата-ресайкла (может как выдавать купюры, так и принимать), получить помощь специалистов по обслуживанию клиентов.

ВИДЕО ДНЯ

фото: приватбанк

Снять наличные уже можно и в банкомате в холле помещения коммунального некоммерческого предприятия "Херсонская городская клиническая больница им. А. и А. Тропиных", что по ул.Комарова, 2", - пояснили в банке.

В целом ПриватБанк возобновил полноценную работу 36 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях Украины.

Напоминаем:

В освобожденный Херсон 19 ноября прибыл поезд из Киева впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Государственный Приватбанк в среду, 16 ноября, открыл первое отделение в деоккупированном Херсоне.

Государственный Ощадбанк с 16 ноября возобновляет работу отделения в освобожденном Херсоне. Адрес учреждения: ул.Черноморская, 29а.

Государственный ПриватБанк с пятницы 11 ноября начал ряд мер по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в освобожденном Херсоне.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.

Экономическая правда