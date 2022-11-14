Мобільний зв’язок у Херсоні забезпечується терміналами Starlink
Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Люди, які 9 місяців були в окупації, нарешті змогли подзвонити рідним та сказати, що з ними все гаразд. Поки в місті проблема з іншою інфраструктурою — навіть хвилинна розмова допомагає херсонцям почуватися знову вдома", – написав міністр.
Він додав, що Мінцифри одразу ж передають термінали в деокуповані населені пункти.
"Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель", – пояснив Федоров.
Очільник Мінцифри додав, що відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу — замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку. Відповідно, це уповільнює процес відновлення зв'язку, але рятувальники та телеком-оператори працюють в режимі 24/7.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що окупанти підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині.