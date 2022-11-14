ПриватБанк відновлює мережу обслуговування у Херсоні

фото: приватбанк

Державний ПриватБанк з п'ятниці 11 листопада розпочав низку заходів щодо відновлення роботи відділень, мережі банкоматів та терміналів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови в Telegram.

"Паралельно із проведенням відповідними державними органами стабілізаційних заходів у місті, фахівці ПриватБанку перевіряють стан приміщень, банківської техніки та формують пакети постачання необхідного для відновлення роботи обладнання", - йдеться у повідомленні.



Крім цього, проводяться активні дії щодо забезпечення відділень необхідним кваліфікованим персоналом.

"Відновлення роботи відділень відбуватиметься з оглядом на безпечні умови для працівників та клієнтів та після вирішення всіх безпекових питань", - пояснили в банку.

Нагадуємо:

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

ВІДЕО ДНЯ

Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.

Економічна правда