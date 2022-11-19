В Херсон прибыл первый с начала большой войны поезд из Киева

Дмитро Ларін, УП

В освобожденный Херсон прибыл поезд из Киева впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Суспільне.

Поезд отправился из столицы 18 ноября в 22:14. В вагонах было 200 пассажиров, которые приобрели билеты "До победы". Поезд прибыл с вагонами, расписанными украинскими художниками в рамках проекта "Поезда к Победе".

Проект реализовали при совместном участии Укрзализныци и UNITED 24. Вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт на мощностях Укрзализныци во время войны и обустроены по новым стандартам экипировки. Каждый из 7 вагонов посвящен временно оккупированной (на момент старта проекта) территории Украины и подвигам украинцев, которые сопротивляются оккупантам.

Напомним:

"Укрзализныця" в пятницу, 18 ноября, запускает первый поезд из Киева в Херсон.

Укрзализныця вместе с платформой UNITED24 запускает проект "Билеты до победы", по которому можно приобрести билеты в украинские города, находящиеся под оккупацией, или уже деоккупированные.