В Херсон прибыл первый с начала большой войны поезд из Киева
В освобожденный Херсон прибыл поезд из Киева впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Суспільне.
Поезд отправился из столицы 18 ноября в 22:14. В вагонах было 200 пассажиров, которые приобрели билеты "До победы". Поезд прибыл с вагонами, расписанными украинскими художниками в рамках проекта "Поезда к Победе".
Проект реализовали при совместном участии Укрзализныци и UNITED 24. Вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт на мощностях Укрзализныци во время войны и обустроены по новым стандартам экипировки. Каждый из 7 вагонов посвящен временно оккупированной (на момент старта проекта) территории Украины и подвигам украинцев, которые сопротивляются оккупантам.
Напомним:
"Укрзализныця" в пятницу, 18 ноября, запускает первый поезд из Киева в Херсон.
Укрзализныця вместе с платформой UNITED24 запускает проект "Билеты до победы", по которому можно приобрести билеты в украинские города, находящиеся под оккупацией, или уже деоккупированные.